В Украину вернулись еще более шести тысяч граждан

За прошедшие сутки, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тысячи граждан Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Вчера, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тысячи граждан Украины. Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч — иностранцы. Отметим, что за прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В общем пограничники совершили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС. Сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.

Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тысячи человек, направлявшихся в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не выявлено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска «Бачевск» на границе с Россией, выявлен нарушитель правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.

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Как сообщал Укринформ, правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима 14-дневной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за рубежа.

По решению правительства, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропуска.

Также будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного сообщения.

В то же время, согласно решению Кабмина, может происходить возврат украинцев спецрейсами — воздушным или железнодорожным транспортом.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru