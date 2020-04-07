У полуторамесячного ребенка депутата Анны Скороход обнаружили коронавирус

Депутат Верховной Рады Анна Скороход вместе с полуторамесячным ребенком госпитализированы в столичную больницу, в обоих подтвержден коронавирус.

Об этом информирует ТСН.

"В столичную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход. У ребенка и женщины анализы подтвердили Covid-19", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в эфире телеканала Скороход сообщила, что состояние ребенка стабильное.

“Covid-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы”, — рассказала народная избранница.

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Как сообщалось, 29 марта народный депутат Анна Скороход заявила, что сделать экспресс-тест на коронавирус смогла только после предъявления депутатского удостоверения.

Скороход уточнила, что она просила провести ей ПЦР-тест, но получила ответ, что "решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов".

Тогда депутат обратилась в частную клинику, где делают ПЦР-тест по вызову "скорой". По ее словам, за вызов бригады частной клиники она заплатила 4100 грн.

В результате у нее подтвердился коронавирус.

17 февраля Анна Скороход родила ребенка.

По материалам: ukrinform.ru