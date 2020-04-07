Ученые обратились к Президенту из-за сокращения финансирования НАНУ

Сокращение финансирования Национальной академии наук приведет к разрушению академической сферы в Украине и углубит технологическое отставание от других государств.

Это подчеркнули ученые НАНУ в открытом письме к Президенту, обнародованному в Facebook.

"Мы, члены Национальной академии наук Украины, в полной мере понимаем неотложные вызовы в стране, важность концентрации финансовых ресурсов для принятия эффективных мер по предупреждению негативных последствий распространения коронавирусной инфекции СОVID-19 и поддержания экономической активности в это сложное для нас всех время. Однако намерения правительства «сэкономить» средства на научной деятельности учреждений НАН Украины на этот раз приведут к угрозе полного разрушения сферы академической науки государства и углубления технологического отставания от высокоразвитых стран мира", — говорится в письме.

Ученые напомнили что проектом Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (регистрационный №3279 от 29.03.2020), в частности, предполагается сократить на 300,0 млн. гривень объем финансирования НАНУ по бюджетной программе КПКРК 6541230 «Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований».

По их утверждению, это составляет более 8,1% объема финансирования Академии по разделу «Наука».

Ученые отмечают, что в связи с решением правительства и из-за того, что научные коллективы НАНУ с начала года и так работают в режиме неполной занятости, средняя занятость работников в расчете на год уменьшится с 10,8 до 9,5 месяца.

"На сегодня под угрозой срыва окажется выполнение отобранных по конкурсу приоритетных исследований и разработок, направленных на повышение обороноспособности страны, разработка и внедрение в учреждениях здравоохранения новейших технологий, оборудования и средств для профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, интеллектуальных информационных технологий цифровой медицины для профилактики, диагностики и реабилитации социально значимых заболеваний, создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов пищевых, кормовых, технических, лекарственных и других культур, адаптированных к условиям Украины и т.п. Среди этих работ и работы, направленные на предотвращение распространения в Украине коронавирусной инфекции СОVID-19, разработка и усовершенствование соответствующих систем диагностики", — отмечается в письме.

Уменьшение финансирования негативно скажется на сохранении кадрового потенциала науки, преимущественно среди молодых ученых, потому что НАНУ вынужденно приостановит финансирование молодежных исследовательских групп и лабораторий, которое также осуществляется по этой программе.

"Прекращение финансирования молодежных научных коллективов нанесет сокрушительный удар по делу привлечения и поддержки молодых ученых в НАНУ, а это будет касаться около 150 молодых исследователей. Не меньше вреда нанесет прекращение финансирования по бюджетной программе КПКРК 6541230 и делу развития международного сотрудничества, поскольку сделает невозможным проведение совместных с зарубежными партнерами конкурсов с паритетным финансированием", — говорится в письме.

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Письмо-обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому среди других подписали академики НАНУ Владимир Горбулин, Антон Наумовец, Сергей Пирожков, Анатолий Загородний, Вячеслав Богданов, Анатолий Булат, Сергей Комиссаренко, Владимир Семиноженко, Элла Либанова, Вадим Локтев, Валерий Смолий.

Как сообщал Укринформ, правительство намерено внести изменения в бюджет 2020 года, в частности, предлагается сократить или убрать расходы на несколько образовательных и научных программ и направлений.

По материалам: ukrinform.ru