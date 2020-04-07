Зеленский: Большинство больных коронавирусом в Украине — люди до 60 лет

Президент Владимир Зеленский заявил, что подавляющее большинство заболевших коронавирусом украинцев составляют граждане до 60 лет и связал это с тем, что пожилые люди придерживаются самоизоляции.

На этом он заявил в видеообращении.

"Знаете, сегодня, согласно статистике, среди заболевших коронавирусом в Украине 78 процентов — это люди до 60 лет. Именно потому, что наши пожилые люди придерживаются самоизоляции — среди них относительно немного заболевших", — отметил Зеленский.

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом есть одна очень опасная вещь — думать, что это тебя не коснется.

"Тот, кто считает, что ему не 70, а значит — он в безопасности, что у него какой-то особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не придерживаться дистанции и вообще можно не сидеть дома, — то сильно ошибается и рискует. поэтому, пожалуйста, действуйте по очень простой формуле: будете дома — будете здоровы", — убеждает Президент.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

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С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru