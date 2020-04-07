Зеленский – об усилении карантина: Давайте не будем детьми, которым запретили мороженое

Президент Владимир Зеленский заверил, что во введении ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации.

Об этом он заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

"Дорогие граждане! Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч евро, во Франции почти четыре, в Сингапуре до десяти тысяч долларов, а в Испании до тридцати тысяч евро", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас статистика свидетельствует о том, что принятые ограничительные меры являются правильными, они не были преждевременными и слишком суровыми.

Президент напомнил, что с 6 апреля правительством введены новые ограничения для преодоления коронавируса, в частности, требование обязательно носить маски в общественных местах, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также передвигаться по улице не больше двух человек и тому подобное.

"Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизнь целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности", — заверил Зеленский.

Он также рассказал, что власти анализируют развитие ситуации и продолжат действовать в соответствии с вызовами будущего.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя будет находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru