Жириновский в своем репертуаре: лидер либералов призвал телеканалы не дразнить россиян едой

Глава ЛДПР Владимир Жириновский обратился к российским телеканалам с призывом не показывать на время самоизоляции граждан рекламу разных деликатесов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

По словам Владимира Вольфовича, жизнь россиян «лучше и веселей» не стала, а во время действия ограничений, связанных с самоизоляцией это может раздразнить их.

«Тем не менее, на всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски», — утверждает он.

А сами граждане вынуждены оставаться дома. Мало того, у кого-то и денег на все это нет.

Поэтому показ такой рекламе надо ограничить, в эфире съестное лучше не показывать, уверен Жириновский.

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