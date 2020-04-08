8 апреля. Памятные даты

В этот день, в 1930 году, состоялась премьера фильма Александра Довженко «Земля».

«Земля» — последний и самый известный фильм из трилогии Александра Довженко — «Звенигора», «Арсенал», «Земля». Эта немая черно-белая картина, снятая одним объективом, до сих пор считается одной из лучших в истории кинематографа.

Дав добро на съемки, партийное руководство ждало от Довженко фильм, который доказывал бы необходимость и успешность коллективизации. Вроде так и получилось. По сценарию сельские бедняки отбирают землю у кулаков и начинают ее обрабатывать. Для этого крестьяне даже добились, чтобы селу выделили трактор, который был доверен первому парню — главному герою Василию. В финале он погибает от пуль бывших собственников земли. Вот и весь сюжет.

Из такого незатейливого сценария Довженко снял полуторачасовую картину. Длинные планы украинской природы, сельских пейзажей, сады с яблонями, которые гнутся от плодов, фактурные лица актеров на полный кадр. Конечно, возник вопрос: если все так красиво и хорошо в украинском селе — зачем тогда коллективизация?

Перед премьерой, фильм, как и следовало, просмотрели 32 комиссии. Позволили. 8 апреля 1930 года, в Киеве, «Земля» вышла в прокат. Но уже через девять дней, 17 апреля, фильм все-таки официально запретили — «за натурализм».

Уже на следующий день началось травля режиссера в прессе. Впоследствии, картину раскритиковал Горький, Демьян Бедный надписал в «Известия» памфлет, после которого Довженко поседел за одну ночь.

Однако, несмотря на это, Москва разрешила продать «Землю» европейским прокатчикам. В итоге только в Берлине после премьеры фильма сразу появилось 48 положительных рецензий. «Она сильная и жизненная, — писала английская газета «Манчестер Гардиан» — от первого кадра, где работают тракторы, до конечной сцены». Национальный комитет США включил «Землю» в пятерку лучших иностранных фильмов 1930 года. Большим успехом пользовалась картина и на фестивале 1932 года в Венеции, там Довженко назвали Гомером в кино.

В Советском Союзе табу с фильма сняли в 1958 году, и только после того как на Международной выставке в Брюсселе «Землю» признали одним из лучших фильмов всех времен и народов.

Юбилеи дня:

150 лет со дня рождения Александра Безредки (1870-1940), украинского микробиолога. Родился в Одессе. Окончил физико-математический факультет Новороссийского (в Одессе) университета, продолжил обучение на медицинском факультете Сорбонны (был зачислен сразу же на 2-й курс, без вступительных экзаменов). После окончания учебы работал штатным ассистентом лаборатории морфологической микробиологии Института Пастера, заведующим которой был заместитель директора Института Илья Мечников. Примечательно, что из шести отделов Пастеровского института, двумя руководили выходцы из Украины. Кроме Мечникова, отдел сравнительной микробиологии тогда возглавлял одессит Николай Гамалия. Александр Безредка был любимым учеником Ильи Мечникова. Своим преемником известный ученый видел только его. Поэтому после смерти в 1916 году Мечникова, Александр Безредка стал заместителем директора Пастеровского института. Основные работы ученого посвящены проблемам иммунитета.

138 лет со дня рождения Дмитрия Дорошенко (1882-1951), украинского общественного и государственного деятеля, дипломата, историка, педагога. Родился в Вильно, потомок знаменитого казацко-старшинского рода, из которого вышли два украинских гетмана: Михаил Дорошенко и Петр Дорошенко. Учился в Варшавском, Петербургском, Львовском и Киевском университетах. Был секретарем киевского и заместителем председателя екатеринославского «Просвещения», организатором сельских «Просвещений» на Екатеринославщине. Возглавлял редакции нескольких украинских журналов. Преподавал историю в коммерческих школах Екатеринослава и Киева. После февраля 1917 года Дмитрий Дорошенко — член Центральной Рады, краевой (губернский) комиссар Галиции и Буковины (март — июль), а затем — Черниговщины (август — ноябрь 1917). В мае — ноябре 1918 года Дмитрий Дорошенко был министром иностранных дел в правительстве Скоропадского. Благодаря огромным усилиям и способностям Дмитрия Ивановича это был, бесспорно, самый плодотворный период внешнеполитической деятельности Украины за все время Украинской революции (1917-1920). Дорошенко добился признания Украинского Государства во многих странах того времени. Он привлек к дипломатической работе многих талантливых, опытных специалистов, ему удалось создать более 100 дипломатических представительств Украинского Государства (посольств и консульств) в 22 странах. В то же время иностранный дипломатический корпус в Украине на то время был представлен 11-ю посольствами и дипмиссиями, а также 33 консульствами из 20 стран мира. Дорошенко принадлежит большая заслуга в подготовке дипломатических документов, ряда договорных актов с иностранными государствами. При его активном участии в июле — августе 1918 года состоялась ратификация Брестского мирного договора со странами Четверного союза (кроме Австро-Венгрии). Он также сумел осуществить ряд важных мероприятий, которые заставили правительство генерала Сулькевича в Крыму (до этого проводил антиукраинскую политику) пойти на переговоры о формах государственного объединения Украины (август 1918). В октябре 1918 Дорошенко делал попытки вступить в переговоры с дипломатическими представителями стран Антанты в Берне. В 1919 году преподавал в Украинском Каменец-Подольском университете. С конца того же года жил в эмиграции, где занимался главным образом научной и преподавательской работой. Преподавал историю Украины в Украинском свободном университете в Вене, Праге, Мюнхене и Пражском университете, на факультете православной теологии Варшавского университета и тому подобное. Один из основателей Музея освободительной борьбы Украины в Праге. Дмитрий Дорошенко — автор около тысячи работ по истории Украины, в частности ее международных отношений, а также по проблемам историографии, источниковедения, культуры, литературы. Его четырехтомное произведение «Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920)» занимает выдающееся место в украинской мемуаристике, а двухтомный «Очерк истории Украины» является венцом его труда как ученого-историка. Умер и похоронен Дмитрий Дорошенко в Мюнхене.

117 лет со дня рождения Бориса Тенеты (1903-1935), украинского писателя. Родился на Донбассе. Затем жил в Екатеринославе, учился в местном институте народного образования, в 1927 году перевелся в Киев. Литературное творчество начинал с поэзии. Печатался в журналах «Красный путь», «Заря», «Новое общество». После расстрела в декабре 1934 года Косынки, Влизько, Фалькивского хотел покончить с собой, понимая, что смерть приближается и к нему. «Опасность приближается, скоро и за нами придут», — писал он жене. В январе 1935 года Тенету арестовали, а в феврале писателя не стало. Ему было всего 32 года. После Бориса Тенеты осталось несколько сборников рассказов «Письма из Крыма», «Гармония и свинушник», «Десятая секунда», «Будни», «Ненависть».

Годовщина смерти:

В этот день 1973 года в уютном французском городке Мужен (Приморские Альпы), что за 9 километров от Средиземного моря, на 92 году жизни скончался Пабло Пикассо (1881-1973) — один из самых известных художников ХХ века. Его имя известно даже тем, кто не видел ни одной картины испанца и даже не догадывается о каких-то периодах в творчестве художника — «голубом», «розовом» или например «африканском», а термин «кубизм» почему-то стойко ассоциируется с Черным квадратом Малевича — одним словом, что-то страшное и непонятное. Пикассо был не только художником, но и графиком, скульптором, керамистом, дизайнером. Его творчество оказало колоссальное влияние на развитие всего искусства ХХ века. Что касается картин Пикассо, а он за свою жизнь написал их более 20 тыс., то они являются «любимыми» среди воров — именно их крадут чаще всего. В течение десятков лет Пикассо является самым дорогим художником современности. Его полотна продаются не за десятки или сотни тысяч долларов — счет здесь идет на миллионы. 4 мая 2010 года картина Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст», ушла с молотка на аукционе «Кристис» за 106 482 000 долларов и стала на то время самым дорогим произведением искусства в мире. Но уже в мае 2015 года на том же «Кристис» был установлен новый абсолютный рекорд — «Алжирские женщины (версия О)» ушла за рекордные 179 365 000 долларов. По происхождению Пикассо испанец, но большую часть жизни провел во Франции. Художник официально был дважды в браке — его первой женой была украинка Ольга Хохлова — балерина «Русских сезонов» Дягилева; кроме того, художник имел массу «романов». За свою жизнь он сменил немало спутниц, и каждый раз новая подруга была моложе предыдущей. На первом месте для Пикассо была живопись, искусство, а женщины — на втором. И он никогда, ни разу не пожертвовал искусством ради какой-то из них, а вот наоборот — сколько угодно. Дети (двое, родившихся в браке и трое внебрачных) в шкале ценностей художника находились ближе к концу. Пикассо был гениальным художником и очень тяжелым человеком — его эгоцентризм зашкаливал. Как заметила одна из его любимых, он обращался с людьми, «как с кеглями — бил шаром одного, чтобы повалить другого».

7 лет назад ушла из жизни Маргарет Тэтчер (1925-2013), государственный и политический деятель Великобритании. Первая женщина премьер-министр Великобритании (1979-1990). В 1970-1974 гг. стала единственной женщиной-членом кабинета министров, возглавив министерство образования и науки. В 1975 году возглавила консервативную партию, 1979 году была избрана премьер-министром страны на 5-летний срок, став, таким образом, первой в истории Великобритании женщиной на этом посту (она также стала первым лордом казначейства и министром по делам государственной службы в сформированном ею правительстве). В 1983 и 1987 годах благодаря жесткому стилю управления и доверия со стороны британцев была вновь избрана премьер-министром страны. Первый и последний визит «железной леди» в Украину состоялся в июне 1990 года — она стала первым высокопоставленным зарубежным политиком ведущей страны, который выступил в Верховной Раде. Впоследствии, в 1990 году в связи с острыми спорами, которые велись вокруг предложений ввести «подушевую пошлину» была вынуждена уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и с поста премьер-министра. Тогда же Тэтчер приняла решение оставить и британский парламент, оставаясь пожизненным членом Палаты лордов. В марте 2002 года она выпустила книгу «Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира», которую посвятила Рональду Рейгану.

По материалам: ukrinform.ru