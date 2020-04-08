Активы Иванющенко в Швейцарии останутся замороженными

Федеральный суд Швейцарии подтвердил ранее вынесенное решение Федерального админсуда, согласно которому средства и активы олигарха Юрия Иванющенко были заморожены правительством Швейцарии после падения режима Виктора Януковича в феврале 2014 года.

Об этом сообщает SWI.

Согласно решению Федерального суда, активы бывшего украинского депутата Юрия Иванющенко останутся замороженными в Швейцарии.

13 декабря 2019 года правительство Швейцарии решило продлить на один год замораживание активов Януковича и его окружения, стоимостью примерно 70 миллионов швейцарских франков (72 миллиона долларов) — в рамках сотрудничества между органами юстиции Швейцарии и Украины.

Активы останутся заблокированными в соответствии с положениями законодательства Швейцарии о замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политических деятелей, которые вступили в силу в 2016 году.

Федеральный суд заявил, что активы Иванющенко будут оставаться заблокированными из-за открытого уголовного производства в Швейцарии и Украине против него.

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Как сообщалось, было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные супруге Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства. Правоохранители подозревают, что средства были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были выполнены.

Сейчас по подозрению в отмывании этих средств в Швейцарии на счетах супруги Иванющенко — Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко.

По материалам: ukrinform.ru