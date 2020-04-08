Борьба с коронавирусом и новый протокол Минздрава: Кабмин расширил список лекарств и услуг

Кабмин внес изменения в постановление от 20 марта "О некоторых вопросах закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) на территории Украины".

Соответствующее решение принято на заседании 8 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Проектом постановления предлагается расширить перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19. Это вызвано тем, что 2 апреля 2020 года Минздравом были утверждены стандарты, протокол для лечения коронавирусной болезни, они были дополнены определенным перечнем лекарственных средств, которых не было раньше, и сейчас мы их в большом количестве завозим, чтобы лечить наших пациентов. Также расширяем (список) изделий медицинского назначения, используемых как для диагностики, так и лечения этой болезни", — сказал министр здравоохранения Максим Степанов, представляя документ членам правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании дал протокольное поручение Минздраву относительно возможности завоза в Украину лекарств для орфанных больных в тех случаях, когда они не требуют лицензирования и сертификации, чтобы обеспечить эту категорию пациентов необходимым лечением в период карантина.

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Кроме того, правительство внесло изменения в постановление 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Проектом изменений в постановление 211 предлагается определение порядка осуществления обязательной госпитализации лиц в обсерваторы и порядка оплаты расходов на такие мероприятия за счет местных бюджетов с последующим возмещением из резевного фонда", — проинформировал Степанов.

По его словам, также уточняется перечень случаев, когда не применяются запреты, предусмотренные карантинными мерами. Прежде всего это касается людей старше 60.

По материалам: ukrinform.ru