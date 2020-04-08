Дело Майдана: прокуратура сообщила о подозрении ещё одному правоохранителю

Отмечается, что подозреваемый и сейчас работает в правоохранительных органах — он занимает пост руководителя следственного отделения в районном управлении ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОГП.

Офис генерального прокурора, вместе с Государственным бюро расследований 7 апреля 2020 года сообщили о подозрении сотруднику правоохранительных органов.

В частности, руководителя следственного управления обвиняют сразу по нескольким статьям. Преступления он совершал в 2013-2014 гг, во время Революции Достоинства. В 2014 году подозреваемый занимал должность старшего следователя райупрвления ГУ МВД Украины в Киеве:

«Мы установили, что подозреваемый, пытаясь препятствовать акциям протеста, безосновательно и незаконно задержал и объявил о подозрении одной из участниц Революции. При этом, подозреваемый применил служебную подделку. Далее, он подал ходатайство в суд г. Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заведомо невиновному лицу. Ходатайство подозреваемого было удовлетворено судом, что также противозаконно».

На данный момент правоохранители решают вопрос о мере пресечения подозреваемому и отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, ранее мы писали, что подозрение в деле Майдана объявили экс-полицейскому.