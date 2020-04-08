Депутат призывает продлить запрет «Одноклассников» и «ВКонтакте»

Народный депутат из фракции партии «Голос» Роман Лозинский требует продлить введенные три года тому назад санкции против российских компаний, предусматривающих, в частности, блокирование социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уже 15 мая истекает трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям. Кто-то слышал, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я – нет. Сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продлить санкции и блокирование соцсетей страны-агрессора», – отметил Лозинский.

Он напомнил, что в санкционный список, в частности, были включены соцсети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также другие российские сервисы.

Как сообщалось, в мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях на три года относительно российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

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Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.

По материалам: ukrinform.ru