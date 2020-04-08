Для военных медиков создали круглосуточные консультативные центры

С целью противодействия COVID-19 для военнослужащих медицинской службы созданы круглосуточные консультационные центры.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«Во исполнение распоряжения начальника штаба — заместителя командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины в составе военно-медицинских клинических центров созданы круглосуточные консультативные центры для оказания методической помощи военнослужащим медицинской службы воинских частей и военных учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в составе этих центров созданы выездные группы для работы в воинских частях и учреждениях здравоохранения административно-территориальных зон ответственности.

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Как сообщалось, на сегодняшний день в Вооруженных силах зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, из них один летальный исход.

Всего в Украине обнаружено 1668 больных COVID-19, 52 человека погибли, 35 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru