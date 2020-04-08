Эксперты считают вероятным введение в Украине чрезвычайного положения

Украинские эксперты считают весьма вероятным введение в стране чрезвычайного положения в целях борьбы с эпидемией COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, которые презентовал политический аналитик Фонда Андрей Сухарина. Трансляцию презентации осуществлял Укринформ.

"Мы также узнали, насколько вероятными являются те или иные события, которые могут случиться в течение следующих трех месяцев. Оценивали их в процентах. Среди них довольно вероятным — с вероятностью 51% — называется введение чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией", — отметил Сухарина.

По мнению опрошенных экспертов, вероятность неплатежеспособности Украины и объявления дефолта по внешним обязательствам, а также массовых митингов и протестов составляет 42%.

"В ближайшие три месяца, скорее всего, не произойдет формирование нового антикризисного правительства — 35% вероятности; маловероятно фактическое признание т. н. "ДНР/ЛНР" и начало прямых переговоров с их представителями — 33%. Наименьшие шансы опрошенные дают отставке Президента Украины — 23%", — говорится в материалах исследования.

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Экспертный опрос "Политический квартал январь-март 2020"» проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Всего опрошено 58 экспертов.

По материалам: ukrinform.ru