Эпидемиолог объяснила, почему группы риска необходимо проверять на COVID-19

После того, как в Украине увеличатся масштабы тестирования на коронавирус, соотношение инфицированности и летальности может измениться.

Такое мнение в интервью Укринформу выразила врач-эпидемиолог, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

"Насколько знаю, тесты у нас появляются и масштаб тестирования будет расширяться, а до сих пор тесты делали только людям, которые уже заболели. И врачей, которым надо подтвердить или опровергнуть диагноз, это устраивало. А как врач-эпидемиолог я вижу, что в Украине не тестируются группы риска. Это необходимо, чтобы смотреть, есть ли циркуляция возбудителя среди населения, которое не болеет", — отметила эксперт.

По её словам, в таких группах должны быть прежде всего те, кто прибыл из-за границы, и все, кто контактировал с ними. Также следует тестировать врачей или профессиональные группы, которые много общаются с населением, а это — полицейские, работники торговых сетей и т. п.

"И чтобы увидеть реальную картину инфицирования, надо определить группы эпидемического риска, медицинского риска (пожилые люди, или те, кто перенес в своё время или у кого сейчас пневмония, признаки респираторных болезней). Ведь около 80% случаев протекают бессимптомно или симптомы проявляются слабо", — объяснила врач.

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Она подчеркнула, что статистика заболевания очень зависит от возможностей страны по проведению тестов. Разные страны ведут её в зависимости от алгоритма локального тестирования.

"То же самое касается статистики летальных случаев: некоторые страны, например Италия, учитывают в этой категории умерших от других болезней или симптомов только потому, что у них диагностировали коронавирус. Человек умер от инфаркта, но лабораторное исследование показало, что у него был этот возбудитель, и его автоматически причисляют к жертвам COVID-19. Думаю, когда пройдет эта ситуация, они еще разберутся", — считает Мухарская.

По материалам: ukrinform.ru