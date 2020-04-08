Федоров отрицает, что будут штрафовать за неиспользование приложения «Дій вдома»

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг сообщения о том, будто за отказ устанавливать приложение "Дій вдома" будут взимать штрафы.

Об этом Федоров сказал в интервью DW.

"Установка приложения рассчитана на самосознание людей. Штрафов за то, что кто-то не загрузит приложение, нет", — заявил правительственный чиновник.

По его словам, этот вопрос никак не регламентируется.

"Как будет работать МВД, и как реально будет выглядеть ситуация, мы поймем со временем. Я уже говорил не один раз, что это делается не для того, чтобы приехать и снять с кого-то деньги", — добавил вице-премьер.

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Он пояснил, что приложение "Дій вдома" является обычным инструментом, который позволяет понять, сколько именно людей и где находятся в самоизоляции, как они ее придерживаются, сколько с ними проживает лиц и т. п.

"Это такая аналитическая информация. В интернете много слухов о тотальном контроле, какие-то штрафы. Это очень популярная тема для обсуждения. Но на самом деле процесс проверки самоизоляции сегодня и так работает. Ничего страшного не происходит. Приложение ""Дій вдома" — это лишь дополнительный инструмент для того, чтобы владеть реальной ситуацией", — подчеркнул Федоров.

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Как сообщалось, Михаил Федоров 7 апреля заявил, что приложение "Дія" планируют использовать для проверки соблюдения условий карантина, а за нарушение его условий могут штрафовать.

По материалам: ukrinform.ru