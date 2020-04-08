Группа «Первого декабря» о пандемии: Впереди пик и испытание на человечность

Инициативная группа "Первого декабря" подчеркивает, что украинцы должны выйти из кризиса, связанного с коронавирусом, сильнее, а единственный путь для этого — милосердие и человечность.

Об этом говорится в обращении Группы.

"Пик эпидемии еще впереди — как впереди у нас еще самое главное испытание, через которое мы должны перейти: испытание на человечность. С момента объявления карантина люди вообще уже выбрали свой способ поведения. Кто-то взялся помогать людям немощным и пожилого возраста или послужить врачам и медсестрам, которые вышли на главную линию эпидемиологического фронта. Кто-то купил и передал в больницы уникальное оборудование. В то же время кое-кто поспешил цинично обогатиться на экспорте масок, которых не хватает также и в Украине, или на ввозе и перепродаже испорченного товара. Нашлись и те, кто находит свой "героизм" в полном игнорировании опасности, тем самым ее активно приближая", — отметили авторы обращения.

При этом подчеркивается, что самый большой вызов предстанет перед теми, от кого зависит жизнедеятельность социального организма: системы здравоохранения, государственных органов и органов местного самоуправления, социальной и пастырской опеки, сети торговли и транспорта, хозяйственных служб, телефонной связи и интернета, как и, в конце концов, похоронных бюро. "Именно от всех них будет зависеть, удержимся мы как единый общественный организм, или, наоборот, рассыпемся на мелкие фрагменты, пропитанные страхом, агрессией и эгоизмом", — отметили в группе "Первого декабря", добавив, что может наступить время, когда все социальное разнообразие сведется к одной определяющей различия: между теми, кто останется людьми, и теми, кто человеческий облик потеряет.

Авторы обращения предостерегают украинцев, что "эгоистическая осанка только на первый взгляд выглядит спасительной, потому что когда рассыпается общественный организм, опасность возрастает стократно", а солидарность, эмпатия и взаимная поддержка — это единственное, что может стать для всех спасительной "подушкой безопасности".

Поэтому, как отмечается в обращении, подать друг другу руки можно и дистанционно. "Да ослабнут политические антагонизмы, а в общей борьбе против пандемии появятся первые ростки доверия. Эпидемиологическая дисциплина да не будет подменена злоупотреблением властью. Карантин должен изолировать нас от вируса, а не от симпатии к человеку. Каждое слово благодарности и поддержки будет действовать, как целебный бальзам. Каждое слово хорошего настроения восстановит у нас душевный баланс", — пожелали в группе "Первого декабря".

Авторы обращения констатируют, что в этой борьбе будут и те, кто не выживет, но укажет, что лучше пополнить новую "Небесную сотню" тех, кто нашел самопожертвование во спасении сообщества, чем умереть в проклятиях и ненависти ко всем.

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"Мы еще не знаем толком, чем вызвана нынешняя вирусная атака природы. Должны усвоить урок, который нам еще надо сформулировать. Однако мы знаем уже сегодня, что должны выйти из этого кризиса сильнее. А единственный путь для этого — милосердие, человечность. Потому духовным критерием развития человеческой цивилизации является не технологические достижения, а прежде всего наша способность полюбить другого человека как самого себя", — отмечается в обращении, которое подписали Оля Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

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Инициативная группа "Первого декабря" — объединение, созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины известными интеллектуалами и общественными деятелями.

По материалам: ukrinform.ru