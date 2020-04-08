Гуманитарный комитет ВР признал работу Нацсовета неудовлетворительной

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики признал неудовлетворительной работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по результатам рассмотрения отчета регулятора за 2019 год.

Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя комитета, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Приняли решение признать работу Нацсовета неудовлетворительной. Было два варианта решения: принять отчет к сведению или признать работу неудовлетворительной (как и Президент). Комитет большинством голосов выбрал второй вариант», – сказала депутат.

Читайте также: Костинский и Фещук не понимают, почему их уволили из Нацсовета

Как сообщал Укринформ, 18 марта члены Комитета заслушали отчет Нацсовета за 2019 год. Председатель комитета Александр Ткаченко тогда отметил, что «возникло много вопросов к ряду направлений деятельности, в том числе о растрате 100 млн грн государственных средств на создание мониторингового центра». По его словам, авансовый платеж «почти на всю сумму провели, оборудование есть, но не то, что нужно и в придачу не работает». Несмотря на полученную информацию, Комитет начал готовить мотивационную часть о непринятии отчета регулятора.

По материалам: ukrinform.ru