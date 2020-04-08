Кабмин определил людей из категории 60+, которые не нуждаются в самоизоляции

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о предупреждении распространения COVID-19, в частности определил категории людей старше 60 лет, которые не требуют самоизоляции.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Так, не требуют самоизоляции люди старше 60 лет, если они являются: госслужащими, депутатами всех уровней, городскими головами, судьями и другими лицами, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции»; военнослужащими и работниками ВСУ, других законных воинских формирований и правоохранительных органов; лица, осуществляющие мероприятия по предупреждению распространения COVID-19.

Также не требуют самоизоляции лица старше 60 лет, которые обеспечивают деятельность предприятий в сферах: энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности.

Кроме того, не требуют самоизоляции лица старше 60 лет, которые предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения и в сфере производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения.

Согласно сообщению Шмыгаля, также не требуют самоизоляции пожилые люди, которые являются работниками спасательных, коммунальных, аварийных служб и служб экстренной помощи населению, стратегических предприятий и объектов потенциально опасных технологий и производств.

Как сообщал Укринформ, правительство с 6 апреля ввело дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной болезни.

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Так, в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски.

Также запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

По материалам: ukrinform.ru