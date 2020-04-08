Кабмин внес изменения в карантинных ограничений
Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Так, правительство дополнило перечень объектов, которым разрешено работать на время карантина.
Это объекты почтовой и курьерской деятельности; строительных работ; заведения торговли строительными материалами; химчистки.
Как сообщал Укринформ, правительство с 6 апреля ввело дополнительные меры по предотвращению распространению коронавируса.
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Так, в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.
Также запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.
По материалам: ukrinform.ru