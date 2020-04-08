Кабмин утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих границу

Кабинет министров внес изменения в постановление о предупреждении распространения COVID-19, в частности утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих границу, в обсерваторы.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Согласно сообщению, Кабмин утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы).

Также Кабмин определил, что местные органы власти имеют право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности, резервного фонда этих бюджетов).

Как сообщал Укринформ, правительство с 6 апреля ввело дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной болезни.

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Так, в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

По материалам: ukrinform.ru