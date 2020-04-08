Канада потребует надлежащего расследования катастрофы самолета МАУ – советник Трюдо

Канада приложит все усилия для обеспечения надлежащего расследования и поддержки родственников жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом в интервью CBC News сказал спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо по вопросам этой авиакатастрофы Ральф Гудейл.

“Мы не будем жалеть усилий. Канада не успокоится, пока не будет проведено надлежащее расследование, обеспечена прозрачность и необходимая подотчетность — и пока не выплатят соответствующую компенсацию родственникам”, — подчеркнул он.

Бывший министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл был назначен Джастином Трюдо на должность советника в конце марта. Кроме контроля за ходом расследования и выплатой компенсаций властями Ирана, Гудейла также уполномочили разработать принципы, которыми будет руководствоваться Канада, реагируя на возможные международные авиакатастрофы.

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Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет компании МАУ. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru