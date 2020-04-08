<img class="aligncenter" title="Карантинные правила: солдаты в воинских частях едят по одному за столом » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/048f19a5c9db7d1aa9ce4945b1eae1df.jpg» alt=»Карантинные правила: солдаты в воинских частях едят по одному за столом» width=»100%» />

Из-за карантинных мер в воинских частях солдаты принимают пищу по одному за столом.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«В солдатских столовых проведена работа по обозначению разграничительных линий на дистанцию ​​два метра между военнослужащими, прибывающими для приема пищи. Кроме того, проведено рассредоточение столов, за которыми военные обедают по одному», — говорится в сообщении.

Такие меры введены в оперативном командовании «Юг» с целью недопущения распространения среди личного состава коронавируса СOVID-19.

<img class="aligncenter" title="Карантинные правила: солдаты в воинских частях едят по одному за столом » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/a096ce69213bb79d4f4a7665dc9b1e85.jpg» alt=»Карантинные правила: солдаты в воинских частях едят по одному за столом» width=»100%» />

То же самое касается организации занятий в учебных классах. Количество слушателей не должно превышать десяти человек. Расстояние между ними остается в пределах двух метров друг от друга. Все военнослужащие во время проведения занятий находятся в защитных масках.

Утренняя физическая зарядка проводится не в составе подразделения, а в формате индивидуального выполнения упражнений.

Также при организации питания личного состава частей военнослужащие, повара, другие работники столовой должны находиться в защитных масках.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом, из них один — летальный.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru