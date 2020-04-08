Карантинные правила: солдаты в воинских частях едят по одному за столом
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Из-за карантинных мер в воинских частях солдаты принимают пищу по одному за столом.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
«В солдатских столовых проведена работа по обозначению разграничительных линий на дистанцию два метра между военнослужащими, прибывающими для приема пищи. Кроме того, проведено рассредоточение столов, за которыми военные обедают по одному», — говорится в сообщении.
Такие меры введены в оперативном командовании «Юг» с целью недопущения распространения среди личного состава коронавируса СOVID-19.
<img class="aligncenter" title="Карантинные правила: солдаты в воинских частях едят по одному за столом » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/a096ce69213bb79d4f4a7665dc9b1e85.jpg» alt=»Карантинные правила: солдаты в воинских частях едят по одному за столом» width=»100%» />
То же самое касается организации занятий в учебных классах. Количество слушателей не должно превышать десяти человек. Расстояние между ними остается в пределах двух метров друг от друга. Все военнослужащие во время проведения занятий находятся в защитных масках.
Утренняя физическая зарядка проводится не в составе подразделения, а в формате индивидуального выполнения упражнений.
Также при организации питания личного состава частей военнослужащие, повара, другие работники столовой должны находиться в защитных масках.
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Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом, из них один — летальный.
Фото: mil.gov.ua
По материалам: ukrinform.ru