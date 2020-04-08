Киберполиция обнаружила сотни мошеннических интернет-ссылок и фейков про коронавирус

Во время мониторинга глобальной сети киберполиция заблокировала 157 мошеннических интернет-ссылок и выявила 267 фактов распространения фейков, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

«В ходе мониторинга глобальной сети киберполиция выявила 267 фактов размещения на информационных ресурсах ложной либо провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицированы 152 человека, которые эту информацию распространяли. Также киберполицией проверены 483 сообщения относительно совершения возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничества, связанных с коронавирусом. По результатам — открыто 41 уголовное производство», — говорится в сообщении.

Кроме этого, заблокировано 157 интернет-ссылок, которые использовались мошенниками с целью «наживы» во время пандемии.

Так, сотрудниками киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачен ранее судимый 28-летний мужчина, который завладел деньгами граждан под предлогом продажи средств индивидуальной защиты. Мужчина разместил объявление о продаже медицинских масок и дезинфицирующих средств на сайтах объявлений. Доставку товара обещал только на условиях предоплаты. После получения средств от потерпевших, не отвечал на телефонные звонки и менял номер телефона в объявлении. По месту жительства фигуранта работники правоохранительных органов провели обыск. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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На Закарпатье работниками киберполиции установлена гражданка, которая с помощью сайта объявлений осуществляла продажу иностранных таблеток по цене 250 гривень за упаковку. Согласно информации Минздрава Украины лекарства, которые реализовывала 48-летняя гражданка, не получили декларацию о соответствии на территории Украины. Сейчас в отношении фигурантки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП. Весь товар изъят.

По материалам: ukrinform.ru