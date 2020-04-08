Контрразведка СБУ предотвратила операцию террористов: планы «МГБ ЛНР» разрушены

Террористическая организация «МГБ ЛНР» пыталась насильно принудить чиновницу из Луганска к сотрудничеству. Сотрудники СБУ сумели спасти женщину.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Контрразведка СБУ предотвратила вербовку чиновницы, которая работает руководителем структурного подразделения администрации Луганщины. Ее шантажом пытались привлечь к участию в антиукраинской деятельности. Тем самым мы нарушили планы преступной группы «МБР ЛНР»», сказано в отчете СБУ.

Отмечается, что террористы смогли добраться до женщины, когда она направлялась в Луганск по семейным причинам. Она была задержана террористами на КПВВ «Станица Луганская».

«Террористам было известно о специфике характера ее деятельности, и они посчитали, что она может стать для них полезной. Они на протяжении многих часов запугивали женщину, и в итоге им удалось принудить ее к содействию. Известно, что террористов интересовал информационный доступ к деятельности властей Луганской области», добавили в контрразведке.

Сейчас СБУ устанавливает, исполняла ли женщина указания врага или же лишь дезинформировала террористов.

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