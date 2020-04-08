Малюська не против освобождения осужденных, но не массового

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако — в ограниченном количестве.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

«Позиция Минюста — мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованной количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества », — сказал Малюська.

Он отметил, что сейчас страна находится на карантине, люди преимущественно сидят дома и живут за счет сбережений. Однако крайне мало осужденных после освобождения сейчас смогут жить в своей квартире или доме на сбережения.

«Вероятнее, что этот шаг не только не уменьшит количество больных, а увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации — это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашего головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую », — добавил министр.

Поэтому, по его словам, Минюст поддерживает законопроект об амнистии авторства народного депутата Игоря Фриса, который предлагает освободить около девятисот осужденных, и инициирует законодательные изменения, позволяющие существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний.

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Малюська обратился к парламенту с просьбой рассмотреть эти инициативы как первоочередные.

«Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо, без создания опасности для общества », — подчеркнул министр.

Как сообщалось, в Украине в настоящее время выявлено 1668 больных COVID-19, 52 человека погибли, 35 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru