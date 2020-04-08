Минздрав обещает дней через десять сказать, завершат ли карантин

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко подчеркнул, что вопрос отмены карантина Минздрав будет комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты.

Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается введения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к самому сроку завершения карантина. Мы только на третьем дне усиленных жестких мер карантина, поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты», — сказал Ляшко, отвечая на вопрос, по каким критериям будет приниматься решение о завершении карантина.

Он добавил, что сейчас исследуется развитие эпидемической ситуации в Украине по коронавирусной болезни.

«Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского Союза, а также в странах-соседях, которые позже нас ввели превентивные меры», — подчеркнул главный санитарный врач.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Со временем карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

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Также запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

Нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru