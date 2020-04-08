Освобождение не позднее Пасхи: Минская группа договорилась о списках — ОП

Общество
Таисия Слепцова0

Освобождение не позднее Пасхи: Минская группа договорилась о списках - ОП

Стороны Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе достигли принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты — не позднее Пасхи", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-служба, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонний контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обратился к участникам консультаций: "Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе".

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарных вопросов.

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Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.

Кроме того, на заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

По материалам: ukrinform.ru


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