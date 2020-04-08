Пенсионерам 80+ начали выплачивать дополнительные 500 гривень

Пенсионный фонд Украины 7 апреля начал выплаты ежемесячных компенсаций 80-летним пенсионерам в размере до 500 гривень.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Я хочу отчитываться перед обществом, мы реализовали первую нашу инициативу о повышении пенсий нашим 80-летним пенсионерам: со вчерашнего дня они начали получать дополнительные средства. Это наше первое главное решение ", — отметила Лазебная.

Она заверила граждан, которые уже получили 4-6 апреля пенсии без указанной компенсации, средства будут выплачены в полном объеме по отдельным сведениям.

В Минсоцполитики напоминают, что решением правительства предусмотрено установление ежемесячной компенсации в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень.

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Такие пенсионеры получают компенсационную выплату в дополнение к уже установленным статусным повышениям, надбавкам к пенсиям детям войны, участникам боевых действий, членов семей погибших, участникам войны.

Кроме того, установлена наименьшая пенсионная выплата на уровне 2600 гривень (с учетом повышений к пенсии) пенсионерам старше 80 лет со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В апреле соответствующую компенсацию получат 1,5 млн пенсионеров.

По материалам: ukrinform.ru