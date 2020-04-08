Петрашко: Ожидаем существенный рост количества безработных

Количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, по состоянию на 7 апреля 2020 года составило 364 тыс. человек, на 13% больше, чем годом ранее, и сейчас ожидается существенный рост количества безработных.

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Безработных, которые зарегистрированы в службе занятости, на 7 апреля было 364 тыс. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%, но мы ожидаем еще более существенного увеличения количества зарегистрированных по безработице", — заявил Петрашко.

Он отметил, что процедура регистрации безработных будет максимально упрощена.

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"Понятно, что возможно не все сразу так удастся, но мы будем стараться, чтобы человек спокойно мог зарегистрироваться", — подчеркнул министр.

Также, по его словам, существует проблема так называемой "временной безработицы".

"Люди, которые временно потеряли работу из-за того, что закрываются направления и предприятия из-за коронавируса, также должны быть обеспечены", — подчеркнул чиновник.

По материалам: ukrinform.ru