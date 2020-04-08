СБУ опровергла очередной фейк о «смягчении карантина»

В СБУ опровергли очередной фейк о коронавирусе, в частности, о том, как якобы будут выходить из карантинных ограничений.

Об этом говорится в сообщении СБУ на Facebook.

"Друзья, конечно, в условиях карантина все без исключения хотят понимать для себя, когда будут сняты временные ограничения на передвижение, возобновлена работа малого и среднего бизнеса, учеба в школах и в целом — когда все вернутся к нормальному ритму жизни. Но, к сожалению, многие распространяют непроверенную информацию с ответами на эти вопросы, взятую из "собственных источников", — говорится в сообщении.

В СБУ просят тщательно фильтровать информацию и не распространять фейки. Проверяйте факты о карантине и ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальных источниках: страница Минздрава Украины; страница Офиса Президента Украины; Telegram-канал "Коронавірус_інфо" про COVID-19 в Украине; страница Центра общественого здоровья Украины.

Также опровержение фейков по этой теме можно найти на страницах СБУ с хэштегом #фейкCOVID19.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что СНБО подготовил проект по смягчению карантина с 14 апреля.

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Однако в Совете национальной безопасности и обороны это опровергли, а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал такие сообщения в СМИ "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, проводимой против нашей страны с целью дестабилизации ситуации".

По материалам: ukrinform.ru