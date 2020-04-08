Тесты на COVID-19: Ляшко обсудит с вирусологами обращения на «горячую линию»

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня проведет совещание с вирусологами и руководителями лабораторий, на котором проанализируют обращения граждан на горячую линию по поводу проведения тестирования на коронавирус.

Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня в 6 часов мы уже имеем первые анализы телефонных звонков на горячую линию, определенные сообщения, которые приходят лично мне, а также у нас есть анализ обращений со всех горячих линий, и сегодня в 6 часов под моим личным руководством будет проведено совещание с вирусологами, руководителями лабораторий. Будем рассматривать каждый случай, в том числе и в Харькове, в том числе и в Николаеве, в том числе и в других областях нашей страны для того, чтобы разобраться, где алгоритмы дают сбой либо где работает человеческий фактор, который не позволяет людям вовремя выдавать результаты», — отметил Ляшко.

Он напомнил, что вчера начала работать телефонная горячая линия Министерства здравоохранения 0 800 505 201, на которую можно позвонить и оставить любое сообщение, касающееся проблем с тестированием на коронавирус.

В то же время Ляшко сообщил, что за минувшие сутки возросло количество исследований ПЦР-методом.

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«Мы провели только за минувшие сутки 2 тысячи исследований ПЦР-методом. Поэтому, как я и говорил, наши лаборатории готовы сегодня выдавать 30 тысяч исследований на неделю, и нам нужно увеличивать именно нагрузку на лаборатории, поэтому мы акцентируем внимание на том, что человек с подозрением на коронавирусную болезнь в первую очередь звонит своему семейному врачу, в случае отсутствия семейного врача он может позвонить на 103, после этого врачи примут решение и направят мобильную бригаду, которая соберет образцы на исследование с помощью полимеразной цепной реакции. После этого эти образцы будут доставлены в вирусологическую лабораторию и будет проведено исследование. Мощности лаборатории и наличия реактивов достаточно для того, чтобы провести тестирование всем, кто в нем нуждается», — отметил главный государственный санитарный врач.

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Как сообщал Укринформ, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных исходов, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru