В Минздраве указали, каких больных с подозрением на Covid-19 будут забирать в больницу

Центр общественного здоровья Минздрава обнародовал перечень критериев, согласно которым будет осуществляться госпитализация лиц с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом ЦОЗ сообщает в Facebook.

Отмечается, что госпитализация показана больным с подозрением/подтвержденным Covid-19 в следующих случаях:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

имеются клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т. п.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, плохо поддающееся коррекции.

«Пациентам с тяжелым течением подтвержденной Covid-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний», — говорится в сообщении.

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В ЦОЗ также напоминают, что специфического лечения — как и вакцины — от Covid-19 пока что не существует.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, 45 больных умерли, выздоровели 28 пациентов.

По материалам: ukrinform.ru