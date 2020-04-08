В Украине за неделю — 105 тысяч новых больных гриппом и ОРВИ

В течение прошлой недели, с 30 марта по 5 апреля, в Украине ОРВИ и гриппом заболели 105 тысяч человек, один человек умер.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% — дети в возрасте до 17 лет. За неделю получено сообщение об 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона — 71); ни один умерший не был привит против гриппа", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине.

На отчетной неделе против гриппа вакцинировано 5 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.

По материалам: ukrinform.ru