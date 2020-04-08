В Украине заработает социальная инициатива «Помощь рядом»

В Украине из 10 апреля начнет работу информационная платформа «Помощь рядом».

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, сообщает Министерство социальной политики в Facebook.

«К реализации новой социальной инициативы будут привлечены представители местных органов власти, органы социальной защиты, волонтерские, благотворительные и другие общественные организации, социально ответственный бизнес. Важно, что этот социальный проект будет объединять общество», — прокомментировала министр соцполитики Марина Лазебная.

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Как отмечается, благодаря социальному онлайн-проекту оперативно будут определяться потребности, будет предоставляться соответствующая мобильная помощь и социальные услуги одиноким гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, семьям с детьми и другим социально уязвимым слоям населения.

Граждане смогут обращаться на "горячие" телефонные линии, которые будут действовать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.

По материалам: ukrinform.ru