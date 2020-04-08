В Украину за сутки вернулись еще почти 5 тысяч граждан

На протяжении минувших суток в Украину прибыли более 4, 8 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«За минувшие сутки пограничники осуществили 9600 пропускных операций. 7 апреля на въезд в Украину оформлено более 4800 наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину покинули 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не выявлено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

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По информации прессслужбы ГПСУ, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.

Как сообщалось, в Украине до 24 апреля продлен карантин для предотвращения распространения коронавируса. Все прибывающие в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию.

По материалам: ukrinform.ru