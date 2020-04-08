У омбудсмена объяснили, где должны лечить детей из приютов

Дети, лишенные родительской опеки, должны получать медицинскую помощь в больницах по месту расположения социального учреждения, в котором они находятся.

Соответствующая информация обнародована на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"К омбудсмену поступила информация о том, что в условиях медицинской реформы дети, которые временно находятся в приютах, центрах социально-психологической реабилитации, центрах поддержки семей и детей, не имеют возможности пройти медицинский осмотр в учреждениях здравоохранения по месту нахождения учреждения, поскольку не определены четкие правила оказания бесплатной медицинской помощи таким детям", — говорится в сообщении.

На запрос уполномоченного Национальная служба здоровья Украины разъяснила, что медицинское обслуживание детей в учреждениях социальной защиты осуществляется государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения по месту расположения.

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У омбудсмена указывают, что дети, которые временно находятся в приютах, центрах социально-психологической реабилитации, центрах поддержки семей и детей, должны обеспечиваться проведением первичных медицинских осмотров и обследований, оказанием первичной медицинской помощи непосредственно по месту расположения такого учреждения. При этом заключение декларации с врачом не требуется.

Кроме того, указано, что медицинскими работниками учреждения, в котором временно находится ребенок, также может осуществляться направление для получения специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи в заведениях здравоохранения по месту расположения учреждения.

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Эта информация доведена до всех областных государственных администраций для распространения среди подчиненных управлений здравоохранения и служб по делам детей с целью обеспечения права детей на охрану здоровья.

По материалам: ukrinform.ru