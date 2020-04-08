За время карантина в Украине женились более 5 тысяч пар

В Украине в течение карантина поженились 5138 пар, а расторгли брак — 1753.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, информирует пресс-служба ведомства.

«За время карантина заключили брак более 5 тысяч пар влюбленных», — сказала Онищук.

В частности, уточнила она, поженились 5138 пар и проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака.

Заместитель министра напомнила, что граждане имеют возможность, не посещая соответствующие отделы, подавать документы по вопросам государственной регистрации брака или расторжении брака, а также получать консультации по этим и другим вопросам через Интернет с использованием вебпортал «Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».

«Так, за период карантина через данный сервис было подано 708 заявлений о браке и 100 заявлений о расторжения брака», — отметила Онищук.

Она отметила, что в случае невозможности подать заявление через вебпортал с 8 апреля 2020 года граждане смогут прийти на прием в соответствующий отдел ГРАГС по предварительной записи по телефону.

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Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной болезни и сохранения здоровья граждан, информируют в ведомстве.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru