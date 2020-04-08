Затраты украинцев на еду во время карантина: результаты статистики

Результаты опроса 1400 украинцев дали представление о том, сколько в среднем тратят украинские граждане в период карантина на продукты питания. Средний показатель остановился на сумме 8 800 гривен в месяц.

Об этом сообщает «НБН», R&B Group.

В день усредненный семейный бюджет украинцев выделяет 277 грн на продукты питания. 5% украинцев готовы довольствоваться менее чем ста гривнами в день. Сумма превышающая 500 грн необходима 13% опрошенных граждан.

Перед опрашиваемыми был поставлен вопрос о сумме, которая им необходима на месяц, если карантин продлят. Так 32% граждан ответило, что им необходима сумма в диапазоне от 5000 до 10 000 грн, 22% заявляют, что им придется потратить от 10 000 до 15 000, а 16% сказали, что им нужно более 15 000 грн на один месяц.

Кроме того удалось установить, что большинство украинцев не делало никаких запасов, а именно это 68%. В свою очередь 28% украинцев запаслись крупами, консервами и макаронными изделиями, 8% — мясными продуктами, 6% фруктами и овощами.

Напомним, как сообщалось ранее, Лукашенко предложил методику против коронавируса и назвал идиотами тех, кто ее нарушает.