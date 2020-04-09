Бизнес доставки растет – набирает людей и заботится о безопасности

Количество онлайн-заказов, по сравнению с докарантинным периодом, возросло – на 25-40%, а иногда и на 75%, штат курьеров увеличился на 20%

Карантин в Украине пересек уже четырехнедельную границу. И, скорее всего, до окончания срока самоизоляционного «заключения», с недавних пор ставшего жестче, еще далеко. Однако даже временные трудности не мешают украинцам совершать покупки. А тем более, когда нет нужды ходить далеко. Всего один клик пальцем на экране гаджета, и все необходимое — товары первой необходимости, медикаменты или вкусности – доставят под дверь (а при желании можно и бесконтактно) курьеры соответствующих сервисов.

Впрочем, как они работают во время карантина, насколько вырос их спрос, что чаще всего заказывают клиенты и, что важно, как заботятся о безопасности собственных сотрудников? Обо всем этом мы расспросили у основных на этом рынке – Glovo (доступны в Киеве, Вишневом, Днипре, Виннице, Ивано-Франковске, Житомире, Запорожье, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Сумах, Чернигове, Черкассах и Черновцах), Raketa (Киев, Днипро, Львов, Одесса, Харьков), Zakaz.ua (Киев, Днипро, Винница, Житомир, Запорожье, Одесса, Львов, Харьков) и Rozetka.ru (вся Украина — курьерская доставка, в мобильные точки выдачи и почтоматы, а также в отделение «Новой Почты» и «Укрпочты»).

РОСТ ДО 75%: КАК ИЗМЕНИЛСЯ СПРОС ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ КАРАНТИНА

Игроки рынка отмечают более чем просто позитивную динамику. PR-менеджер сервиса Raketa Сергей Колосков говорит, что рост составил уже более 40%: «На минувшей неделе тестово запустили доставку продуктов из магазинов. Поэтому ожидаем дальнейшего роста спроса».

Похожими цифрами поделились в пресс-службе Glovo. «С первой недели карантина мы стали наблюдать изменения в спросе — в баблах (категориях) «Супермаркеты» и «Аптеки» количество заказов выросло в среднем на 35% и продолжает расти. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС И СРЕДНИЙ ЧЕК ЗАКАЗА В ЭТИХ КАТЕГОРИЯХ, ГДЕ-ТО НА 25%. Отметим, что растет тренд на безналичный расчет в приложении», — сообщили в компании.

«За первую неделю апреля количество заказов увеличилось по сравнению с докарантинным периодом, который начался 16 марта, на 74,5%», — комментирует CEO сервиса доставки продуктов Zakaz.ua Андрей Курский, и отмечает, что в течение второй половины марта компания активно работала над расширением собственных операционных возможностей, — Мы разместили новые вакансии во всех 8-ми городах, где мы присутствуем, активизировали работу тренингового центра, и приняли в команду значительное количество новых комплектаторов и курьеров». Благодаря этому, говорит Курский, возросло количество свободных окон доставки: Мы дали возможность тысячам клиентов не подвергаться риску заболеть, не тратить свое время в очередях и получить домой продукты по ценам супермаркетов».

Основатель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин цифры не озвучил, зато подчеркнул взрыв активности — команда работает по 14 часов в день и практически без выходных. «Мы по сути стали связующим звеном между украинцами в самоизоляции и окружающим миром. В связи с этим чувствуем ответственность, ведь сейчас мы можем быстро удовлетворять ежедневные потребности сотен тысяч людей», — говорит Чечеткин.

ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, САНИТАРИЯ И ЛЕКАРСТВА: ЧТО ЗАКАЗЫВАЮТ УКРАИНЦЫ

Совладелец интернет-магазина Rozetka.ru рассказывает, что заказ продуктов становятся все популярнее. «Если раньше мы доставляли клиенту 1-2 гаджета, то сейчас типичный чек состоит из длинного списка продуктов и товаров первой необходимости. Соответственно, СРЕДНИЙ ВЕС ЗАКАЗОВ ДЛЯ КАЖДОГО КУРЬЕРА НА ДЕНЬ ВЫРОС В 3 РАЗА», — утверждает Чечеткин.

Сервис доставки продуктов из супермаркетов Zakaz.ua недавно анализировал топ-10 товаров в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове. В них вошли: мясо и сосиски, овощи (лидируют картофель, капуста и помидоры), молочные продукты (масло сливочное, молоко, сыр), рыба, конфеты, сладкие напитки и питьевая вода, туалетная бумага. «Для нас все еще загадка, почему спрос на последнюю категорию так увеличился. Возможно украинцы берут пример с китайцев, которые используют бумажные изделия для того, чтобы браться за различные поверхности общественного использования, например, ручки дверей, кнопки лифтов, а потом выбрасывают их в мусорник», — шутит Андрей Курский из Zakaz.ua.

В Raketa сообщили, что украинцы по-прежнему предпочитают пиццу, бургеры и суши. Кроме того, значительно возросло число заказов на домашние блюда (классическую украинскую кухню), а также на салаты и боули. Стало больше заказов и на кофе, а также десерты. «Если раньше мы отмечали два пиковых промежутка – в обед и вечером, то сейчас спрос более-менее одинаковый в течение дня, — говорит PR-менеджер сервиса Сергей Колосков. — СРЕДНИЙ ЧЕК СОХРАНИЛСЯ НА УРОВНЕ 200-300 ГРИВЕНЬ. ДОСТАВКА ИЗ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ, КАК И РАНЬШЕ – БЕСПЛАТНО. Кроме того, мы следим, чтобы цены в приложении Raketa соответствовали ценам в меню заведений. Что касается безналичных расчетов, то сейчас этот показатель составляет примерно 70%, хотя еще недавно он составлял примерно 50%».

В Glovo также отметили, что чаще всего украинцы заказывают товары первой необходимости, а также крупы, консервы, картофель, яйца и т.п. «В бабле (категории) «Аптека» часто заказывают парацетамол, антисептические средства, защитные маски. В бабле «Рестораны», среди пользователей сохраняют популярность заведения, которые продолжают готовить исключительно для доставки», — сообщили Glovo.

ЕСТЬ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ – БУДЕТ И РАБОТА: КУРЬЕРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ НА 20%

«Резкий рост спроса повлиял на нашу потребность в новых сотрудниках. В первую очередь это коснулось комплектаторов заказов и курьеров: за прошедшие три недели на работу вышло более 50 новых людей по всей Украине. Открыты минимум столько же вакансий, а потому продолжаем набор персонала», — рассказывает Андрей Курский из Zakaz.ua.

«Мы постоянно подбираем курьеров, работников складов, операторов контакт-центра и даже программистов, хотя их труднее адаптировать через удаленный режим работы», — говорит совладелец Rozetka.ru.

В Raketa также говорят, что курьеров у них больше. Что касается офисных работников, то карантин их не задел. «Отделы логистики по городам проводят дополнительные наборы по необходимости. В целом штат курьеров с начала карантина вырос примерно на 20%», — отметил PR-менеджер сервиса Сергей Колосков. Он говорит, что в Raketa КУРЬЕРЫ ЗАРАБОТАЮТ В СРЕДНЕМ 15-30 ТЫС. ГРН В МЕСЯЦ, в зависимости от числа доставленных заказов и типа доставки (пешие/вело/мото/авто).

«Курьеры являются не сотрудниками Glovo, а независимыми субъектами, которые подключаются к платформе. Там курьер самостоятельно выбирает формат сотрудничества, а именно планирует дни и часы своей занятости, территорию выполнения заказов. Соответственно, с увеличением спроса мы подключаем к нашей платформе новых курьеров», — отмечают в сервисе доставки. Во-первых, это помогает избежать перегрузок для уже подключенных к платформе курьеров, которые выполняют заказы в удобные для себя дни и часы в течение недели. А во-вторых, это создает возможность для большего числа людей получить дополнительный доход в непростое время. «За последние две недели активных курьеров на платформе стало на 20% больше. И при необходимости, в последующие недели мы готовы увеличить команду курьеров еще в 1.5 раза», — утверждают в Glovo. И добавляют: «Мы следим за ситуацией на рынке и заботимся о том, чтобы доход курьеров отвечал украинским реалиям. По нашей статистике, ЕСЛИ КУРЬЕР ВЫБИРАЕТ ЗОНУ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ ЗАКАЗОВ, ДОСТАВЛЯЕТ ИХ 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, ТРАТЯ ПО 8 ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО — ЕГО ДОХОД МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ДО 20 ТЫС. ГРН, что выше средней заработной платы в сфере обслуживания в Украине».

Что ж, смотришь на курьеров Raketa и Glovo и – прямо зависть берет. И не только из-за реально хорошего заработка (к слову, средняя заработная плата по Украине за февраль, то есть еще до карантина – 10847 грн., в Киеве – 16447 грн.). Курьеры сегодня относятся к небольшому числу «избранных», то есть тех, кто может свободно передвигаться на свежем воздухе. Однако при этом важно не забывать о мерах безопасности. Кстати, а как упомянутые компании заботятся о безопасности своих сотрудников и клиентов?

ЧЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ СОТРУДНИКИ: ОТ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – ДО ЕЖЕДНЕВНОГО ОСМОТРА ВРАЧЕЙ

Rozetka.ru перевела 1000 сотрудников на удаленный формат работы. Однако другим – это курьеры, работники складов и операторы точек самовывоза – приходится ежедневно ездить на работу. Чтобы максимально обезопасить их, НА СКЛАДЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ ОБРАБАТЫВАЮТ ПОМЕЩЕНИЯ, ЕЖЕДНЕВНО ВСЕХ ОСМАТРИВАЮТ ВРАЧИ, КУРЬЕРОВ ЗАЩИЩАЕМ МАСКАМИ, ОЧКАМИ И ПЕРЧАТКАМИ. «На точках самовывоза сотрудники регулярно обрабатывают рабочие поверхности антисептиком. Для клиентов, которые хотят забирать заказ в пунктах самовывоза, мы первыми ввели ограничения как можно меньше людей внутри и не более одного человека на 10 кв. м, расстояние в очереди — 1,5 м», — рассказывает совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин. А еще – говорит, что у каждого клиента свои представления о том, какой должна быть доставка. Например, кто-то просит курьера донести посылку до квартиры, кто-то говорит оставить пакет под подъездом, а потом звонит снова с просьбой поднять его на 5-й этаж. «Наши курьеры очень стараются помочь каждому, и я им лично очень благодарен, и за терпение, и за работу в такое непростое время», — убеждает он.

«Все курьеры обязаны работать в маске, и иметь с собой антисептик. Каждый курьер застрахован на время доставки», — убеждает Сергей Колосков из сервиса Raketa.

В Glovo также делают акцент на безопасности: работаем с усиленными предупредительными мерами для курьеров, партнеров и пользователей. «Мы обеспечиваем курьеров защитными масками, перчатками и антисептическими средствами, доступ к которым у курьеров есть в Glovo-центрах и в партнерских заведениях. Например, формирование заказов из магазинов сейчас ведется специальным персоналом наших партнеров. После этого, собранные заказы обозначают номерами и передают курьерам на отдельных кассах, — сообщили в пресс-службе компании. — Также мы адаптировали процесс онбординга (приема, набора) новых курьеров к актуальным условиям: тренинг-сессии, инструктажи по безопасной доставки, тестирования курьеры сейчас проходят онлайн. Glovo-центры для курьеров сейчас закрыты для общего посещения: одновременно в центре может находиться до 5 человек. После успешного прохождения онбординга, мы приглашаем к Glovo-центров новых курьеров группами по 3 человека — это получение необходимого для выполнения заказов – фирменного рюкзака, защитной маски, антисептика. Через внутренние каналы коммуникации мы постоянно поддерживаем связь с подключенными курьерами, обновляем информацию о новости, локальные постановления и подчеркиваем о необходимости соблюдения мер предосторожности».

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ GLOVO ДОБАВИЛИ ОПЦИЮ БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКИ И ОТМЕНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПОДПИСЬ О ПОЛУЧЕНИИ. То есть пользователь может попросить курьера оставить заказ в выбранном месте, например, под дверью, на лавочке у подъезда и тому подобное. «Также мы рекомендуем использовать безналичный расчет, чтобы ограничить контакты между курьерами и пользователями», — сообщили в Glovo.

Андрей Курский из сервиса Zakaz.ru подчеркивает, что здоровье клиентов и сотрудников – на первом месте. Их курьеры и комплектовщики работают в масках и перчатках, постоянно обрабатывают рабочие поверхности и оборудование дезинфицирующими средствами, а также регулярно меряют температуру с помощью пирометра, ведут журнал учета здоровья. Все, как положено, но… «Проблема, с которой сталкиваемся в последнее время – это время ожидания курьерами клиентов. До карантина мы доставляли заказ до двери, но сейчас не все люди хотят, чтобы курьер поднимался к ним, — рассказывает Андрей Курский. — Мы всегда идем навстречу таким пожеланиям, поэтому отдаем пакеты на улице у подъезда. Впрочем, бывает, что после звонка клиенту нашему курьеру приходится ждать по 15-20 минут, пока клиент спустится, через это идет задержка по другим заказам. Поэтому просим пользователей сервиса забирать свои пакеты с продуктами сразу и уважать других людей».

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru