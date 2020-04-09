Более 14 тысяч украинцев обратились за помощью в рамках программы «Защита» — МИД

За помощью зарубежных дипломатических учреждений Украины в связи с распространением коронавируса и в рамках программы "Защита" обратились 14 325 граждан.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИДа Украины" в Facebook по состоянию на 18.00 8 апреля.

В частности, отмечается, что 14325 граждан Украины обратились за помощью в заграничные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".

Также сообщается, что 175 украинцев проходят лечение за рубежом.

Количество украинцев, которые выздоровели и умерли от осложнений не изменилось – 17 и 5 человек соответственно.

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Как сообщалось, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

Заграничные дипломатические учреждения Украины развернули специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остаются за пределами Родины.

По материалам: ukrinform.ru