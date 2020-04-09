Два германских форума призвали к миру на Донбассе ради противодействия Covid-19

Германо-украинский и Германо-российйский форумы совместно призвали стороны конфликта на Донбассе к долгосрочному прекращению огня и к решительным мерам для защиты местного населения от пандемии Covid-19.

Текст заявления размещен на сайте Германо-украинского форума.

«Мы призываем всех участников военных действий в зоне конфликта на Востоке Украины выполнить призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к полному прекращению огня… Учитывая кризис, вызванный вирусом Covid-19, который со страшной силой охватил сейчас все страны Европы, в частности Россию и Украину, ведение военных действий становится еще более бессмысленным. Мы обращаемся прежде всего к лидерам Донецка и Луганска с призывом принять все меры для защиты здоровья людей в зоне конфликта и для сотрудничества с украинскими государственными учреждениями», — говорится в заявлении.

Во время кризиса, вызванного вирусом Covid-19, людям на Востоке Украины нужна гуманитарная помощь, а не насилие, отмечают подписанты.

«В зоне конфликта на Востоке Украины большое количество людей находится в особой опасности, потому что инфраструктура, система здравоохранения и социальной защиты подверглись также большим разрушениям в результате многолетнего противостояния. После нескольких волн беженцев здесь остались прежде всего люди пожилого возраста, часто без посторонней поддержки. При этом они находятся в особой группе риска из-за вируса Covid-19. Именно поэтому на Востоке Украины, по обе стороны линии разграничения, нельзя медлить, а необходимо действовать немедленно. Долгосрочное прекращение огня в зоне конфликта является важнейшей предпосылкой для реализации Минских договоренностей», — подчеркивают авторы обращения.

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Глава правления Немецко-украинского форума Райнер Линднер и Глава правления Германо-российского форума Матиас Платцек напоминают, что долгосрочное прекращение огня является важнейшей предпосылкой для реализации соглашений «Минск-2».

Корреспонденту Укринформа в Германо-украинском форуме объяснили, что идея и текст совместного заявления дались нелегко.

«Уже шесть лет поддерживаемые Россией «руководители» оккупируют украинские районы в Донецке и Луганске, и пока завершения вооруженного конфликта вообще не видно. По меньшей мере 20 тысяч украинцев вынуждены были заплатить жизнью за эту агрессию, которая нарушает международное право, и около 2 миллионов человек бежали оттуда, большинство из них в другие регионы Украины», — отметил член правления форума Геральд Прашль.

По его словам, каждый должен осознавать и действовать соответственно: без ограничительных мер, которые уже приняло правительство Украины, пандемия может привести к большему количеству жертв и большему вреду, чем Чернобыльская катастрофа.

Учитывая это, отметил Прашль, было принято выступить совместно с Германо-российским форумом, «несмотря на принципиально иной взгляд на конфликт в Украине».

По материалам: ukrinform.ru