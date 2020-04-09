Двух судей Верховного суда отправили в отставку

Высший совет правосудия уволил в отставку 17 судей, из которых двое — судьи Верховного суда.

Об этом информируют в ВРП.

«Двое судей Верховного Суда уволены в связи с подачей заявлений об отставке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке Курило Валентину с должности судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда и Ирину Сапрыкину с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

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Кроме того, ВСП уволил в отставку Григория Русакова с должности судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области, Ларису Смирнову с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, Павла Черевко с должности судьи Одесского апелляционного суда, Василия Багрия с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда, Игоря Сащенко с должности судьи Харьковского апелляционного суда, Сергея Серу с должности судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Полтавской области, Романа Поддубного с должности судьи Харьковского апелляционного суда, Валерия Бездитко с должности судьи Харьковского апелляционного суда, Федора Вотьканича с должности судьи Закарпатского апелляционного суда, Ирину Живоглядову с должности судьи Днипровского апелляционного суда, Лидию Золотарёву с должности судьи Киевского районного суда города Харькова, Юлию Мазуренко с должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области, Александра Струкова с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы, Ольгу Шахову с должности судьи Черниговского апелляционного суда и Ярослава Чопенко с должности судьи Харьковского апелляционного суда.

По материалам: ukrinform.ru