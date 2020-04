ЕС дает Украине €190 миллионов для борьбы с коронавирусом

Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства для борьбы со вспышкой коронавируса.

Такая информация следует из документов, которые в Twitter обнародовал Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"В поддержку наших восточных партнеров в борьбе против коронавируса региональные и двусторонние фонды были перенаправлены, как часть ответа "Команды Европы", и (выделенная ими сумма — ред.) равна 962 миллионам евро для немедленных потребностей и для уменьшения социально-экономического ущерба", — говорится в посте Еврокомиссара.

По информации на сайте Еврокомиссии, в рамках усилий "Команды Европы" ЕС мобилизует как чрезвычайную помощь для стран Восточного партнерства 80 миллионов евро. В частности, вместе с ВОЗ Евросоюз работает над программой совместной закупки и поставки медицинских приборов и оборудования, такого как вентиляторы для легких, лабораторные наборы, защитные маски, перчатки, халаты и защитные костюмы, на общую сумму 30 миллионов евро. Как ожидается, эти материалы должны быть распределены между странами Восточного партнерства уже в течение нескольких следующих недель.

Евросоюз дополнительно выделит 11,3 миллиона евро малых грантов на поддержку гражданского общества, например, для проектов, связанных с организацией дистанционного обучения, а также для помощи неправительственным организациям, которые оказывают поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро на поддержку малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства, за счет перенаправления существующих финансовых инструментов, таких как Европейский фонд стабильного развития, для смягчения удара социально-экономического кризиса, связанного со вспышкой коронавируса.

В то же время, ЕС будет продолжать программы двустороннего сотрудничества, по которым, например, в Украину, в частности в Донецкую область, ЕС доставил оборудование для чрезвычайных центров медицинской помощи, включая 100 комплектов персонального защитного оборудования и более 70 литров высококонцентрированных антисептических веществ.

С учетом всех фондов, которые будут перераспределены на двусторонней основе, общая помощь ЕС в адрес стран Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом достигнет 962 миллиона евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении Украине более 190 млн евро на борьбу с распространением коронавируса.

"Благодарю ЕС за то, что поддержали нас. Время имеет решающее значение", — написал он в Twitter, обнародовав сообщение о выделении помощи, которое опубликовал Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Оливер Вархей.

По данным сайта Worldоmeter, в мире зафиксировано 1 478 469 случаев COVID-19, в частности 86 748 летальных, 316 855 человек выздоровели.

