“Феномен” Николаевщины: Ляшко рассказал, как прошла инспекция

В том, что на сегодня в Николаевской области не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, нет никакой сенсации. Существенных нарушений алгоритма действий по выявлению и лечению больных не найдено.

Об этом на брифинге 9 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который приехал с инспекцией в Николаев, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня нет никакой сенсации в том, что в Николаевской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Мы проверили четыре уровня медицинской помощи, имеющих отношение к выявлению и лечению этой болезни — от скорой помощи и до инфекционной больницы, и не нашли существенных нарушений», — сказал Ляшко.

Он, в частности, отметил, что начал свое инспектирование с ознакомления с работой вирусологической лаборатории, которая может делать до 500 ПЦР в сутки. Далее он посетил Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), познакомился с работой скорой медицинской помощи и, конечно же, побывал в областном центре лечения инфекционных болезней.

«И скорая помощь, и ЦПМСП, и больница имеют все необходимое для оказания помощи. Медики обеспечены соответствующими средствами защиты, знают свои действия при выявлении больного с подозрением коронавируса. То есть, в этом плане вопросов нет. Но дело в том, что сейчас на Николаевщине наблюдается очень низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, он значительно ниже эпидемического порога, поэтому и обращений к медикам по этому поводу немного», — отметил главный санврач.

Вместе с тем, он отметил, что по итогам визита будет сделан подробный анализ увиденного и услышанного и область получит соответствующие предложения по улучшению решения тех или иных проблемных вопросов.

Как сообщал Укринформ, контрольные исследования образцов больных пневмонией в Николаевской области в независимой лаборатории, которые были отобраны, чтобы убедиться в правильности алгоритма действий местных медиков, совпали с заключениями николаевских специалистов.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал на Николаевщину, чтобы проверить феномен области, которая является единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

По состоянию на 9 апреля в Украине, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru