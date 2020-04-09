ГБР провело еще три следственные эксперименты по делам Майдана

Следователи ГБР с прокурорами Офиса генерального прокурора провели три следственных эксперимента в центре Киева в рамках расследования дел Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели эксперимент в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции достоинства, в частности по событиям 18-20 февраля 2014 года", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что 8 апреля состоялось 3 следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Незалежности, в рамках которых следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на умышленные убийства и убийств протестующих и причинения им телесных повреждений.

По данным ГБР, в следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители.

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"Во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий, которые происходили в центре Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года", — уточнили в ведомстве.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

По материалам: ukrinform.ru