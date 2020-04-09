Как Украина и украинцы могут помочь своим медикам

Это возможно, и этого ждут. Речь идет не только о карантине. К примеру, обеспечить обедом, помочь со страховкой, позаботиться о семьях заболевших

Большинство из нас наконец осознали, что борьба с пандемией – это такой же важный “фронт”, как и на Востоке. И тоже надо особо заботиться о своих защитниках. Поэтому сейчас снова активно разворачиваются волонтерские организации. А в конце марта Министерство здравоохранения подготовило распоряжение, согласно которому в медицинских учреждениях, где оказывают помощь при COVID-19, организуют питание врачей. “Все медработники, которых привлечены к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине и которые постоянно находятся в работе, будут обеспечены питанием”, – заявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, подписав соответствующее распоряжение. Однако, похоже, что это распоряжение только готовится к выполнению. Пока в этом больше помогают волонтеры.

Но это – далеко не единственное, что государство и все мы можем сделать для украинских медиков.

Хотя о питании заботятся волонтеры, но присоединиться могут все

В Киеве при КГГА начал работу Киевский волонтерский штаб, созданный специально для поддержки больниц в борьбе с COVID-19. Поэтому Укринформ обратился за комментарием к волонтерам, понимая, что там знают все болевые точки. Но все же сначала мы спросили о питании. Ведь люди, которые борются за наши жизни, не должны думать о том, как и за что им поесть.

“Наш штаб обеспечивает питание медиков Александровской и 9-й больнице города Киева по вторникам. Согласно распоряжению, Минздрав будет обеспечивать базовое питание для врачей, работающих с больными COVID-19. Однако присоединяется много волонтерских инициатив. Наш штаб обеспечивает опорные больницы города кофемашинами и кофе к ним, чаем, а также мы готовим 400 кг замороженных фруктов для всех опорных больниц. Знаем, что многие инициативы работают над обеспечением питания наших медиков”, – рассказывают в Киевском волонтерском штабе.

Одна из таких инициатив – от ресторатора TARANTINO family (Руккола, Мураками, Компот) Димы Федотенкова:

“Друзья, мы продолжаем кормить медиков. Чтобы они с крепкими нервами и хорошим здоровьем прошли пик эпидемии, и не свалились с ног. Возим больше тысячи обедов. Обеспечиваем потребности семи клиник. Есть потребность наращивать обороты, потому что мы покрываем не все больницы. Но сможем при вашей поддержке. В чем опция? Вы можете к любому своему заказу нажать + «Обед для медика». Можете без заказа. Главное, что одним нажатием кнопки один врач будет обеспечен пищей. 30 гривен. Жалоб на еду нет. Обеды такие вкусные, что я теперь сам на них перешел



Кормить медиков, как защитников на передовой

Например, одно из таких учреждений, которым помогает сеть – Институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова НАМН Украины. В заведение регулярно возят по 50-60 обедов для медсестер, которые работают по несколько суток, о чем пишет нейрохирург Виктор Яцык.

Подобную инициативу запустила и Сеть пиццерий Pizza Veterano, начав флешмоб по доставке пиццы “всем борцам с коронавирусом”: медикам, пожарным, полицейским и нацгвардейцам. Соучредитель Pizza Veterano и креативного агентства «Мичурин» Дмитрий Логгинов призвал при заказе оплачивать дополнительно пиццу, которую работники Pizza Veterano доставят пожарным или врачам.

Главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк в комментарии Укринформу говорит, что сейчас главная проблема для медиков заведения – достойная оплата их труда в критическое время: “Питанием наших медиков пока относительно обеспечивают волонтеры. Кроме того, у нас есть кухня, где сотрудники могут заказать комплексный обед за 36 гривень. Но все они живут в городе, и большинство берут еду из дому, поэтому с этим проблем нет. Сейчас главное – обеспечить им достаточную оплату труда”.

Главный врач Монастырисской центральной районной больницы Стефания Подгорная Укринформу рассказывает, что для врачей, которые обслуживают пациентов в очаге инфекции, удалось организовать бесплатное питание: “Все продукты питания доставляют частные предприниматели, волонтеры и неравнодушные люди. 14 человек ежедневно обеспечиваются продуктами – имеют вдоволь и овощей, и фруктов”.

В целом же в сети десятки сообщений о такой помощи нашим врачам. Преимущественно – волонтерскими усилиями и благотворителями. Например, в Ровно одна семья, которая не называется, решила оплатить питание для бригады медиков реанимационного отделения на 14 дней, о чем сообщает местный сайт “ЧаРивне”. В Харькове бесплатные обеды для 50 врачей детской инфекционной больницы готовят работники харьковского ресторана "Mafia". В меню – салат со шпинатом, суп и второе блюдо, рассказывает управляющая рестораном Оксана Адамчук, отмечая, что заведение планирует так работать до конца чрезвычайной ситуации.



В Киеве и Харькове рестораны"MAFIA" бесплатно готовят для медиков

Средства индивидуальной защиты, оборудование и другие обыденные вещи

Однако ситуация со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в столице не столь оптимистична, как с питанием. “В среднем в опорных больницах СИЗов есть на следующие 2-3 дня, и все больницы нуждаются в большом количестве СИЗ и значительном количестве медицинского оборудования”, – сообщили в Киевском волонтерском штабе.

Более того – из того оборудования, о котором отчитались на местах, пригодно к использованию далеко не все. Об этом ранее координатор штаба Максим Бахматов сообщал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КМКЛ №17 (больница перепрофилирует старое отделение под прием пациентов с COVID-19) состояние готовности к приему пациентов с коронавирусом. Результаты оказались совсем неутешительными.

“Общее количество аппаратов ИВЛ 24! Нерабочих 8. Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, которым может усложняться COVID-19. Остается 6, 4 из них работают на ургент (неотложное состояние – Ред.) и не могут быть привлечены для лечения COVID-19. Ведь другие экстренные случаи, к сожалению не пошли на карантин. И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2. Еще раз – аж 2 аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с COVID-19!

Аппарат ИВЛ, который предлагается закупить, стоит 500 тыс. Их необходимо 10 штук. Уже 5 млн. И сама история с аппаратами СРАР (аппараты для лечения нарушения дыхания во время сна. – Ред.) (3 млн грн) мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и волюметрическими (482 тыс.) – без всего этого оборудования оказать качественную помощь невозможно!”



Максим Бахматов

И это еще не полный список проблем, который описал Максим Бахматов, добавив, что по его субъективному впечатлению, эта больница – не исключение, а потому сейчас нужно делать аудиты и разбирать «на винтики» реальную готовность больниц.

Отчет о результатах работы штаба за неделю можно посмотреть по этой ссылке. Также координированием в помощи медикам занимается организация “Пациенты Украины”. На сайте организации создали отдельный раздел с описанием целей, на которые можно перечислить средства – СИЗ, аппараты ИВЛ, портативные рентгены, тест-системы ПЦР.

Спрашиваем попутно и у Тараса Масляка о том, обеспечены ли врачи Центральной больницы Ивано-Франковска средствами индивидуальной защиты. “Как руководитель я несу ответственность за жизнь работников и могу сказать, что наши работники обеспечены полностью – даже очками, которых имеем 400 штук. Но при этом некоторые работники при наличии СИЗ все равно иногда ходят без перчаток или масок, как и другие люди. Все из-за того, что коронавирус – это угроза, которой физически не видно, поэтому кажется, что ее не существует, – говорит главный врач.

Но добавляет другие, более насущные проблемы – к примеру, средства для дезинфекции помещений на основе хлорки, которые “выедают” глаза. Поэтому больница сейчас в поисках более современных антисептиков. “Кроме того, хотелось бы как обеспечить наших врачей, которые постоянно ходят в масках, шлемах, очках и перчатках кремами и тонизирующими средствами, чтобы уберечь их кожу. Волонтеры обещают нам в этом помочь. Кроме того, нам еще нужны одноразовые костюмы. У нас есть многоразовые, но даже полчаса в нем поработать очень утомительно – будто находишься в бане. Поэтому хочется дать лучшие условия работникам и найти для них легче одноразовые костюмы”, – говорит Тарас Масляк. В заключение он добавляет, что подтвержденных случаев коронавируса у медиков пока не обнаружено. И подчеркивает: для того, чтобы защитить себя и семью, даже медикам следует напоминать о трех вещах – постоянное мытье рук, ношение средств защиты и полной смене одежды на дому.

Главный врач Монастырисской центральной районной больницы тоже рассказала, чем обеспечена больница. “У нас четыре концентратора кислорода. Как будет развиваться дальше ситуация – мы не знаем. Поэтому, конечно, нужны еще два-три концентратора кислорода, потому что вдруг будет больше больных, которых надо переводить на кислород. Аппаратов ИВЛ — два. Халаты, маски, респираторы, перчатки, комбинезоны – этим немного обеспечены. Но это каждый день нам поступает снабжения – местные волонтеры и депутаты Киева.

Позаботиться о заболевших медработниках

Как мы можем помочь медицинским работникам, которые заболели COVID-19? Минздрав Украины вместе с украинскими бизнесменами запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів, сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

“Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен”, – говорится в сообщении. Минздрав информирует, что для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19. “Сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. Поблагодарить их за самоотверженную работу – наименьшее, что может сделать каждый из нас”, – подчеркнули в ведомстве.



Тарас Масляк

Тарас Масляк в комментарии Укринформу также отмечает, что важной помощью медикам “на передовой” стало бы введение государственного страхования – чтобы каждый работник имел уверенность, что его семья получит какую-то компенсацию за сегодняшний риск. “Пусть это будет страхование хотя бы 100 или 200 тысяч гривень или возможность реабилитации после окончания пандемии в санаториях. Это люди, которые сейчас воюют "на передовой” в больницах, и их надо заинтересовать. Но в то же время все должны оставаться на своих местах и работать – без всяких оправданий. Врачи должны быть готовы к выполнению задач на передовой”, – убежден господин Масляк.

В Луцке, к примеру, сегодня, 8 апреля, уже пошли таким путем – депутаты горсовета решили выделить из местного бюджета средства на лечение медиков, инфицированных коронавирусом. Советник Луцкого городского головы Игорь Полищук подчеркнул, что это своеобразное страхование для работников медицинской отрасли Луцка городского и областного подчинения, заболевших коронавирусом, сообщает местный сайт “Под прицелом”. “Мы видим, что по состоянию на 7 апреля, из 34 волынян было инфицировано коронавирусом 20 медиков, а это почти 60%. Поэтому сегодня в таких условиях мы должны позаботиться о тех, кто будет оказывать помощь больным", – отметил Полищук и добавил, что бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 в область пока не поступили, и когда они будут пока неизвестно.

Но остается еще одна важная проблема, над решением которой нужно работать государственной и местной власти. Еще в конце марта о ней в эмоциональном посте на Facebook вспомнила медсестра Славутской центральной больницы, отметив, что в других странах для изоляции медиков на время пандемии выделяют жилье – чтобы они не подвергали опасности свои семьи. Следовательно, это тоже нужно решать уже сейчас – и кое-где это уже понимают. К примеру, Украинский католический университет готов предоставлять общежития для проживания врачей и автотранспорт для их перевозки, о чем сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Но все же главная помощь украинским медикам – это, конечно, соблюдение всеми нами требований карантина. Ведь чем лучше мы будем беречь себя и тех, кто рядом, тем легче будет тем, кто сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru