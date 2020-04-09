Карантин замедляет распространение COVID-19, а пик придется на 14 апреля — Минздрав

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Карантин замедляет распространение COVID-19, а пик заболеваемости прогнозируют на 14 апреля.

Об этом Министерство здравоохранения сообщает в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

"Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Впрочем, это объясняется также тем, что вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.

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В Минздраве заявили также, что ослабления карантина не будет в ближайшее время.

"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 апреля в Украине зафиксированы 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru