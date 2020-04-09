Киевстар выделяет 30 миллионов на борьбу с COVID-19

Национальный телеком-оператор «Киевстар» выделяет 30 миллионов гривень благотворительной помощи на борьбу с коронавирусом в Украине.

Большая часть этих средств будет направлена на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и мониторов для отслеживания состояния тяжелобольных, сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Киевстар выделяет 30 миллионов гривень благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине. Совместно с БФ «Твоя опора» оператор закупит аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы, отслеживающие состояние тяжелобольных пациентов. Остальные средства будут направлены на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и средства личной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом», — говорится в сообщении.

В частности, по данным Киевстар, семь украинских больниц в разных регионах Украины получат 10 аппаратов ИВЛ Savina 300 Select и 20 мониторов пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования — немецкой компании Drager.

«Большой бизнес не может оставаться в стороне в такие сложные для страны и мира времена. Поэтому Киевстар выделяет благотворительную помощь на закупку необходимого высококачественного оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в украинских больницах. Мы верим, что это оборудование будет служить не только в борьбе с пандемией коронавируса, а еще долгие годы будет спасать человеческие жизни», — сказал президент Киевстар Александр Комаров.

В пресс-службе рассказали, что проект осуществляется в партнерстве с БФ «Твоя опора», который провел мониторинг медицинских учреждений, которые будут принимать больных коронавирусом, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности.

По словам председателя Попечительского совета фонда «Твоя опора» Маши Ефросининой, с начала карантина фонд буквально за считанные дни переформатировал свою работу, направив все усилия на преодоление кризиса, вызванного COVID-19. «Я глубоко поражена такой колоссальной и масштабной поддержкой компании Киевстар, ведь каждая гривня выделенной помощи — это спасение наших соотечественников. Это также отличный пример для бизнеса, который сейчас объединился в борьбе с невидимым врагом», — сказала Ефросинина.

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Учредительница фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук, в свою очередь, подчеркнула, что проект с компанией Киевстар стал для них чрезвычайно важным, поскольку оператор входит в международную группу "Veon" и очень тщательно выбирает своих партнеров, что соответственно подтверждает статус фонда «Твоя опора» как партнера с безупречной репутацией.

Как сообщалось, Киевстар уже ввел практику начисления украинским медикам за их ежедневный труд по 150 гривень бонусных средств на мобильные счета. Бонусы были автоматически начислены абонентам Киевстар из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, которые внесены в публичный реестр электронной системы здравоохранения. Их перечень предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины. Кроме этого, медики могут обратиться к оператору лично, позвонив с номера, который внесен в реестр, и оставить заявку по номеру 477*103. Зачисление бонусов состоится в течение 5 рабочих дней — после проверки и подтверждения НСЗУ поданных в заявке данных.

Фото: Киевстар

По материалам: ukrinform.ru