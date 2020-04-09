Кулеба назвал топ-приоритетом для Украины возвращение пленных

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос обмена пленными, по которому была достигнута предварительная договоренность, является приоритетом работы МИД и основным фокусом внимания правительства.

Об этом Кулеба заявил во время прямого включения, организованного американским аналитическим центром Atlantic Council, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Для нас освобождение наших людей, проведение обмена является топ-приоритетом", — отметил министр.

Он подчеркнул, что этот вопрос "остается в абсолютном фокусе внимания для правительства", напомнив, что договоренности об обмене пленными между Украиной и РФ были достигнуты 8 апреля.

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"Мы ставим целью поздравить наших людей дома до Рождественских праздников по православному календарю, то есть на следующей неделе", — отметил глава МИД.

Кулеба также уточнил: "Мы знаем количество (людей, которые будут подлежать обмену – ред.) с обеих сторон".

Одновременно он отметил, что воздержится от более подробных комментариев, дабы не ставить под угрозу достигнутые договоренности.

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Министр выразил надежду, что достижение договоренностей в плане обмена также создает условия для "разблокировки других вопросов, находящихся на повестке дня".

Как сообщал Укринформ, во время очередных встреч Трехсторонней контактной группы в форме видеоконференций 6-8 апреля стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами в ближайшее время.

По материалам: ukrinform.ru