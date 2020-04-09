Культура онлайн: для работников отрасли провели тренинг по использованию YouTube

Для работников государственных организаций и организаций культуры провели тренинг об использовании YouTube.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

"9 апреля 2020 года состоялся онлайн-тренинг по использованию YouTube для государственных организаций и организаций культуры, в том числе библиотек, музеев и государственных театров при содействии представителей компании Гугл", — говорится в сообщении.

В МКИП рассказали, что во время тренинга сделали фокус на практических советах для создания и успешного ведения канала, в частности относительно основных преимуществ платформы YouTube для работы с аудиторией, о начале работы в соцсети.

Также на тренинге говорилось об авторском праве и о том, как с ним работать на платформе YouTube.

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Отмечается, что к тренингу присоединились сотрудники МКИП, Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы», Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний», заповедников «Переяслав», «Старая Умань», Государственного историко-архитектурного заповедника в г.Бережаны, Национального заповедника «Глухов», Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заповедника «Каменная Могила», Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, Дирекции художественных выставок Украины и других учреждений культуры.

По материалам: ukrinform.ru